Орнитолог Резанов заявил, что излишне теплая погода сбила цикл миграции перелетных птиц
Орнитолог и доцент Московского городского педагогического университета Андрей Резанов рассказал, что аномально теплая погода нарушила циклы миграции перелетных птиц. О этом сообщила «Газета.Ru».
По словам эксперта, в Москве обитает около 270 видов пернатых, включая местные виды, мигрантов и зимующих птиц, которых более 135 видов.
По его словам, продолжительное и теплое лето изменило сроки миграции птиц примерно на неделю, добавил RT.
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