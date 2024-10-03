Орнитолог Резанов заявил, что излишне теплая погода сбила цикл миграции перелетных птиц

Орнитолог и доцент Московского городского педагогического университета Андрей Резанов рассказал, что аномально теплая погода нарушила циклы миграции перелетных птиц. О этом сообщила «Газета.Ru» .

По словам эксперта, в Москве обитает около 270 видов пернатых, включая местные виды, мигрантов и зимующих птиц, которых более 135 видов.

По его словам, продолжительное и теплое лето изменило сроки миграции птиц примерно на неделю, добавил RT.