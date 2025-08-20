Орнитолог Мишин рассказал, что в Московской области насчитывается всего 10—15 особей сокола-сапсана

Орнитолог Вадим Мишин в беседе с сайтом RT обратил внимание на редкие виды птиц в России. Он подчеркнул, что хищные птицы — одни из самых малочисленных.

«Одни из самых редких — хищные птицы. Потому что по определению их не может быть много — это вершина пищевой цепочки. Их популяция должна быть редкая», — отметил специалист.

Мишин уделил особое внимание белым кречетам — они живут на севере, в тундре и лесотундре. Эти красивые птицы высоко ценятся на Востоке.

«Самые редкие — белые кречеты, которые живут в северных регионах, тундре и лесотундре. Уникальные красивые и дорогие птицы. Очень высоко ценятся на Востоке», — рассказал орнитолог.

Также Мишин упомянул сокола-сапсана — самую быструю птицу, способную развивать скорость до 330 километров в час. В Московском регионе таких птиц всего 10–15. Кроме того, орнитолог отметил черного аиста и синего дрозда — увидеть их большая удача.