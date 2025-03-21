Орнитолог Коблик призвал не кормить голубей в парках, скверах и дворах

Орнитолог Евгений Коблик в беседе с Общественной Службой Новостей предостерег россиян от кормления голубей в парках, скверах и дворах.

Эксперт отметил, что это приводит к увеличению их численности и нарушению экологического баланса.

«Проблема вот какая — голубей в городах слишком много. Это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга и многих других городов», — говорит орнитолог.

Голуби являются основными переносчиками инфекций, опасных для человека. Например, болезни под названием орнитоз. Она может протекать у людей довольно тяжело и иметь последствия для здоровья. Заразиться ей можно воздушно-пылевым путем.

Орнитолог пояснил, что зараженного голубя легко распознать: он будет вялым, со слипшимся оперением. Коблик подчеркнул, что необходимо вести разъяснительную работу среди населения, чтобы люди не подкармливали голубей. Если горожане перестанут делиться с ними едой, то массово гибнуть от голода птицы не станут.