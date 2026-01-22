Орнитолог Каташук рассказала, что птиц нельзя подкармливать несвежим хлебом

Орнитолог Лидия Каташук в интервью радио Sputnik прокомментировала распространенное мнение о том, что кормление птиц хлебом опасно для их здоровья. Специалист отметила, что однозначного ответа на вопрос, можно ли кормить птиц хлебом, нет.

По словам орнитолога, нельзя подкармливать птиц несвежим хлебом: «Однозначно вреден несвежий, плесневый, промокший, просто долго лежавший даже в виде гниющих сухарей, потому что в хлебе есть какое-то количество жиров, которые в воздухе окисляются».

Также Лидия Каташук добавила, что ржаной хлеб плохо влияет на пищеварение птиц и они не склонны его есть, если есть альтернатива. Однако если птицы находятся под угрозой голодной смерти, то они могут есть и ржаной хлеб.

Орнитолог подчеркнула, что вред от хлеба сильно преувеличен: «Свежий белый хлеб не то чтобы вреден, он недостаточно полезен. То есть если в рационе птицы много белого хлеба, значит, ее питание не сбалансировано, в нем много чего не хватает».

Еще одно заблуждение, по словам эксперта, — что расстройство пищеварительной системы птиц вызывают дрожжи, содержащиеся в хлебе: «Нет, это неверно. Во-первых, дрожжи находятся в хлебе в убитом термической обработкой состоянии. А во-вторых, есть даже такое понятие, как кормовые дрожжи, да, их специально дают сельскохозяйственным птицам, и ничего, все это прекрасно переваривается».