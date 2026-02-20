Орнитолог Иовченко призвала не кормить уток летом

Кандидат биологических наук, орнитолог и сотрудник Дирекции особо охраняемых природных территорий Северной столицы Наталья Иовченко рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» , что утки, обитающие на водоемах города, перестали мигрировать из-за действий человека.

По словам специалиста, горожане активно кормят птиц летом, что приводит к серьезным экологическим проблемам.

«Утки, прикормленные летом, они не улетают, они здесь остаются не потому, что всегда так было, а потому, что их кормят летом», — отметила эксперт.

В холодные зимы, когда водоемы замерзают, утки сталкиваются с нехваткой пищи и вынуждены искать корм у людей. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо прекратить кормление птиц летом, чтобы они вернулись к естественному поведению и вновь начали улетать на зимовку.