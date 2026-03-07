Орнитолог Фионина рассказала, что зимующие в средней полосе России птицы приступили к брачным демонстрациям

Орнитолог Алена Фионина рассказала РИА «Новости» , что зимующие в средней полосе России птицы приступили к брачным демонстрациям. Жители Подмосковья и ближайших регионов могут услышать пение синиц, зеленушек и поползней, а также барабанную дробь дятлов.

Фионина, орнитолог, подчеркнула, что «все те виды, которые у нас зимовали, уже перешли к брачным демонстрациям и к песням».

На территории Подмосковья и соседних регионов зимуют все виды синиц. Они начинают петь в феврале, чтобы поделить территорию и привлечь самок. «Самцы, а поют практически у всех птиц только самцы, начинают обозначать голосом свои территории, прогонять посторонних самцов и привлекать туда самку», — отметила орнитолог.

По ее словам, пары у зимующих птиц складываются довольно рано. Синицы начнут гнездиться в начале — середине апреля, когда установятся постоянные оттепели.

Также в первых числах марта можно услышать пение зеленушек — птиц, похожих на воробья, зеленоватого цвета. Активно поют и поползни, которые бегают по стволам деревьев вниз головой. Дятлы же вместо пения создают барабанную дробь, стуча по сухой древесине.