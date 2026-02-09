Орнитолог Фионина призвала подключиться к проведению переписи воробьев

С 7 по 15 февраля 2026 года в России пройдет Всероссийская перепись воробьев. Инициатива призвана отследить динамику численности домового и полевого воробья — видов, ставших индикаторами состояния городской среды. Подробнее рассказала орнитолог Елена Фионина в беседе с «ФедералПресс» .

По ее словам, за последние 20 лет численность воробьев сильно сократилась в Европе и большинстве городов России. Ученые обеспокоены исчезновением домового воробья, который встречается в центре городов.

«Перепись проводят ученые, но так как воробьев много, а нас мало, мы призываем всех желающих подключиться к ее проведению», — отметила эксперт.

Она пояснила, что в этом году мероприятие поддерживается Фондом президентских грантов. Средства направлены на доработку сайта и печать мерча для активных участников.