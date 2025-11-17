Орнитолог Чернова призвала помочь с кормом синицам, воробьям и снегирям в период холодов

Первый снег в Москве сигнализирует о приближении морозов, и в этот период важно помочь городским птицам пережить холода. По словам орнитолога Елены Черновой, в первую очередь подкормка необходима мелким воробьиным — синицам, зеленушкам, воробьям, снегирям, щеглам и чижам. Об этом написала «Вечерняя Москва» .

Чернова подчеркнула, что, если человек решает кормить птиц, кормушка не должна оставаться пустой, особенно в сильные морозы. Птицы запоминают места, где находят пищу, и рассчитывают на них в холодное время года, сообщил сайт aif.ru.

Орнитолог отметила, что птицам нельзя давать соленую пищу и черный хлеб. Лучшим кормом для мелких птиц являются нежареные семечки подсолнечника, различные травы, сушеные ягоды, несоленое сало и сливочное масло.

Начинать регулярную подкормку рекомендуется с наступлением первых морозов, но вреда не будет, если начать чуть раньше, из-за снижения доступности природной пищи.

Чернова также рассказала, что птицы часто запоминают людей, которые их кормят. На площадках с множеством кормушек в лесопарках пернатые воспринимают человека как источник пищи. Если нет уверенности, что кормушка у дома будет заполняться регулярно, лучше приносить корм в лесопарк, где всегда найдутся другие люди, готовые помочь.