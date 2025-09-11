Орнитолог Чернецов отметил, что смена климата влияет на миграцию птиц

Директор Зоологического института РАН, орнитолог Никита Чернецов поделился наблюдениями о том, как изменение климата влияет на миграционные процессы у птиц. В интервью Life.ru специалист подчеркнул, что в ряде регионов планеты, включая северо-запад России, наблюдается потепление зимы и более раннее наступление весны.

«В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше», — отметил Чернецов.

Эксперт пояснил, что изменение времени прилета влияет на сезон размножения птиц и, соответственно, на сроки их отлета, написал RT.

Ранее доктор географических наук, климатолог Нина Зайцева выразила мнение, что делать выводы о становлении нового климата в Европе пока преждевременно.