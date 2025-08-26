Организаторы восхождения Наговициной выразили соболезнования ее родным

Киргизская компания «Ак-Сай Тревэл», организовавшая восхождение альпинистки Натальи Наговицыной на пик Победы, принесла соболезнования ее родным и близким. Заявление распространили в соцсетях.

В компании отметили, что россиянка остается на высоте 7200 метров. Данных о состоянии Наговициной нет.

«Эвакуация возможна только при стабилизации погоды, наличии профессионально подготовленной команды и вертолетной поддержки. Компания „Ак-Сай Тревэл“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи», — сообщили организаторы восхождения.

Представители компании назвали операцию по спасению российской альпинистки беспрецедентной. К ней привлекли силы не только России и Киргизии, но также Италии и других стран.

В «Ак-Сай Тревыл» добавили, что в этом месяце в горах Иссык-Кульской области погибли двое иранских альпинистов и россиянин Алексей Ермаков. Их также не смогли эвакуировать с экстремальных высот.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наговицину признают пропавшей без вести.