Организаторы конкурса «Лучший МФЦ России» получили рекордное количество заявок

Новые регионы примут участие в конкурсе «Лучший МФЦ России». Пресс-служба Минэкономразвития сообщила о рекордном количестве поступивших заявок.

Организаторы приняли 158 заявок. В министерстве заявили, что это максимальное количество за все 10 лет проведения конкурса. Количество регионов-участников возросло на 11, среди них ДНР.

Конкурс стартовал в апреле. Офисы предоставления государственных и муниципальных услуг посоревнуются в трех номинациях: «Лучший проект МФЦ», «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ». Итоги подведут в октябре.

От Подмосковья на федеральный конкурс отправится Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева. Он победил в региональном соревновании специалистов МФЦ.