Организаторы движения «Зов народа» назвали место и время похорон Антона Еговцева

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят 13 июня в Лобне

Фото: Freepik

Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Лобне 13 июня. Такое решение приняли родственники общественника, сообщила пресс-служба организации.

Изначально Еговцева планировали похоронить на его родине в Пермском крае, но потом решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы все желающие могли прийти проститься к погибшим.

«Завтра мы заберем тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобня. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Отпевание пройдет в Серафимовском храме в Лобне, похоронят Антона Еговцева на Луговском кладбище.

Общественника убили в подъезде его же дома. Причиной послужила неразделенная любовь преступника к супруге Еговцева.

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