Организатор свадеб Лейбман указала на сложности подготовки к свадьбе среди более молодых пар

Организатор свадеб Евгения Лейбман сообщила, что молодежи сложнее самостоятельно подготовиться к свадьбе, из-за чего могут возникать конфликты с родителями. С более взрослыми парами, которые четко знают, чего хотят, работать легче, добавила она в беседе с ИА НСН .

Согласно данным портала «Реестр ЗАГС», средний возраст вступающих в брак россиян увеличился за пять лет. Если в 2021 году средний возраст женихов составлял 32,8 года, а невест — 30,7 года, то к 2025 году эти показатели выросли до 35,2 и 33,1 года соответственно. Е

вгения Лейбман отметила, что статистика не является полностью объективной, так как необходимо учитывать, в первый ли раз россияне вступают в брак.