Организатор свадеб Лейбман связала выбор красивой даты для брака мужчинами с их желанием помнить о торжестве

Организатор свадеб Евгения Лейбман поделилась с ИА НСН причинами, по которым влюбленные выбирают красивую дату для свадьбы.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что столичные ЗАГСы получили более двух тысяч заявлений о регистрации брака на красивые даты 2026 года. Это составляет 30% от общего числа поданных заявлений. Евгения Лейбман считает такое стремление объяснимым.

По ее мнению, это помогает мужчинам проще запомнить дату торжества и не забывать о годовщинах в будущем.