Организатор ПМЭФ получил более двух тысяч предложений для формирования повестки

Пользователи отправили на крауд-платформу идея.росконгресс.рф свыше двух тысяч предложений по темам для ПМЭФ-2025. Они поступали на сервис с 7 по 26 мая.

Авторами предложений стали 670 участников. Поступившие от пользователей 2147 тем распределили по нескольким направлениям.

Примерно четверть обращений касались вопросов, связанных со здравоохранением, сохранением населения и его благополучия. Крауд-платформа получила по этой теме 528 обращений.

Около 16,5% заявок пользователи посвятили комфортной и безопасной среде для жизни. Столько же обращений поступило и по теме «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Возможности для самореализации и развития талантов решили обсудить 15% пользователей. Такой же процент участников отправил предложения, касающиеся цифровой трансформации.

Остальные пользователи (12%) направили идеи вне вышеперечисленных вопросов. Такие заявки организаторы распределили в категорию «Другое».

Наибольшую популярность за период сбора набрали такие микротемы, как поддержка семей и повышение рождаемости, профилактика заболеваний и пропаганда ЗОЖ, инновации и технологии, ИИ, развитие регионов и межрегиональное сотрудничество.

Эксперты фонда «Росконгресс» обратили внимание на энтузиазм, с которым пользователи платформы откликнулись на приглашение поучаствовать в формировании повестки форума. Авторы наиболее востребованных предложений получат приглашение на ПМЭФ.