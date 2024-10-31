Организатор опасных прогулок по крышам Петербурга получил штраф размером в 20 тыс рублей

В Петербурге суд оштрафовал экскурсовода, который проводил опасные экскурсии по крышам города. Об этом рассказало СМИ , ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов города.

Всего, в период с мая по июнь 2024 года, услугами экскурсовода воспользовались 10 человек. Мужчина не разъяснял туристам правила поведения и не обеспечил им технику безопасности. Все свои экскурсии он проводил на неэксплуатируемой крыше на Невском проспекте.

В итоге петербуржцу присудили штраф размером в 20 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину.