Организатор Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина скончалась в 47 лет

Совладелица модельного агентства «Екатеринбург-Фэшн» и организатор местной Недели моды Надежда Матюхина скончалась на 48-м году жизни. Трагическую новость сообщил сайт KP.RU .

Точная причина смерти не раскрывается. Известно, что бизнесвумен долгое время боролась с болезнью.

Надежда Матюхина более 20 лет работала в сфере модельного бизнеса. С 2014 года она проводила Неделю моды в Екатеринбурге, которая привлекала местных дизайнеров. Мероприятие проходило дважды в год, последний сезон под ее руководством состоялся в марте, добавил «ФедералПресс».