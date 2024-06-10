Организатор мероприятий Левитина указала на актуальность камерных свадеб

Организатор мероприятий Анастасия Левитина рассказала, какие варианты свадеб пользуются популярностью в 2024 году. Пары все чаще отказываются от роскоши и излишеств, отметила эксперт в беседе с News.ru.

Именно поэтому все более актуальными становятся камерные церемонии, пояснила специалист.

«Главная идея здесь заключается в желании избежать лишнего внимания и сохранить сокровенность события», — пояснила Левитина.

По ее словам, спросом пользуются и свадьбы со сценарием, который разработал профессиональный режиссер. Именно он способен создать уникальную атмосферу с отражением концепции.

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