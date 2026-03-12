Опытный грибник Михайлов отметил, что 2026 год обещает небывалое количество грибов

Высота сугробов в феврале указывает на то, что в 2026 году воды в лесу будет достаточно. Почва под глубоким снежным покровом не промерзла сильно, и весной вся талая вода попадет прямо в землю, к грибнице, рассказал «РИАМО» опытный грибник Максим Михайлов.

Михайлов призвал готовиться к первой волне грибов уже в середине апреля, особенно на солнечных опушках и старых вырубках.

«Строчок гигантский — гриб надежный, он выскочит первым на прогретых местах у березовых пней, даже если весна будет капризной», — отметил он.

За элитным сморчком и шапочкой придется поохотиться в сырых осинниках и низинах, где почва жирная и напитанная, добавил «Петербургский дневник».

Если в апреле не будет резкой жары и суховея, то этот год может стать рекордным по количеству и качеству грибов. Главное — не пропустить короткий момент, когда земля уже парит, но трава еще не поднялась. Весенние грибы идут валом и исчезают буквально за две недели.