Опыт масштабной модернизации МНПЗ оценили эксперты отрасли

Московский НПЗ рассказал о ходе масштабной модернизации в рамках ежегодной конференции «Нефтегазопереработка — 2025». Ведущие эксперты изучили доклад предприятия и обсудили решения по реализации крупных проектов в современных условиях.

Целью обновления НПЗ является повышение эффективности и экологической безопасности до лучших мировых показателей.

В рамках модернизации, которую компания «Газпром нефть» проводит с 2011 года, идет развитие цифровой инфраструктуры предприятия, создаются новые высокотехнологичные рабочие места. На НПЗ устраиваются операторы технологических установок, лаборанты контроля качества, инженеров и IT-специалисты. К настоящему моменту уровень обновления оборудования превысил 80%.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что в сфера адаптируется к новым вызовам, привлекая новых работников и увеличивая глубину переработки углеводородов.

«На примере модернизации Московского НПЗ, где широко применяются последние технологии и цифровые решения, уже виден образ российских заводов ближайшего будущего», — подчеркнул он.

Начальник управления развития МНПЗ Павел Берестенев рассказал, что программа обновления сочетает в себе лучшие решения нефтеперерабатывающей отрасли.

«Наш опыт востребован, и мы открыты для новых талантов — приглашаем молодых специалистов присоединиться к нашей команде и самим становиться авторами впечатляющих изменений», — объяснил он.

По его словам, специалисты в каждом проекте используют передовые технологии, отличающиеся эффективностью, экологичностью и комфортными условиями труда.