Опубликован новый рейтинг топ-20 региональных телеканалов в «Дзене»

Второе место в рейтинге региональных телеканалов по числу просмотров в «Дзене» за декабрь 2025 года занял 360.ru и с большим отрывом лидирует по количеству подписчиков. Его опубликовало агентство New Media .

По общему количеству просмотров лидирует телеканал «Краснодар», он же возглавил таблицу по средним просмотрам одного поста. А просмотровая вовлеченность оказалась лучшей у ямальского телеканала «Приуралье» — его аккаунт в «Дзене» читает в 1,5 раза больше людей, чем подписано.

Накануне телеграм-канал 360.ru возглавил рейтинг по индексу цитирования среди российских региональных телеканалов. Кроме того, он занял вторые места по суммарному охвату за декабрь, количеству подписчиков и общему весу канала.