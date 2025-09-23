Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Восемь директоров МегаФона стали победителями в категориях ежегодного рейтинга «Топ-1000 менеджеров России». Об этом сообщил «Коммерсант» .

Среди них:

генеральный директор компании Хачатур Помбухчан;

коммерческий директор Дмитрий Рудских;

директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян;

финансовый директор Денис Федотов;

директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда Елена Мартынова;

директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко;

директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий;

директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина.

Еще восемь менеджеров вошли в тройку призеров. Принцип голосования — «лучшие выбирают лучших»: успехи коллег оценивают топ-менеджеры других крупных компаний. Рейтинг публикуется с 2001 года и обновляется раз в год.

«Для нас большая честь оказаться среди лучших управленцев страны. Это признание — результат профессиональной работы всей команды МегаФона, нашего стремления к постоянному развитию и внедрению инновационных решений», — подчеркнул Ермоленко.

Он поблагодарил коллег за высокую оценку достижений компании.