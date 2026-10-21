Оптик Петухова посоветовала учитывать форму лица и прическу при подборе оправы для очков

При выборе очков необходимо учитывать форму лица, прическу и головной убор, чтобы аксессуар гармонично дополнял образ. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на консультанта медицинской оптики Марину Петухову.

По словам специалиста, оправа должна слегка контрастировать с формой лица, не перекрывать брови полностью и не выходить за границы скул. Заушники не должны сдавливать виски или сидеть слишком свободно, отметил KP.RU.

Массивные очки требуют баланса с объемом стрижки, иначе лицо покажется утяжеленным. Головные уборы стоит выбирать свободные и легкие: тугие шапки нарушают посадку оправы и провоцируют головную боль. Среди главных трендов сезона эксперт выделила авиаторы, оверсайз, овальные модели и черепаховый рисунок.