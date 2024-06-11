Опрос «Зарплаты.ру»: 47% работодателей сообщили о большом количестве трудоголиков в компании

Более 47% российских работодателей заявили о наличии большого числа трудоголиков в своем коллективе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования группы Ренессанс страхование и сервиса «Зарплата.ру».

Около 53% руководителей положительно оценили такой подход к работе, лишь 3% — отрицательно. Абсолютное большинство респондентов, более 80%, считают, что трудоголики приносят большую пользу в рабочие процессы.

Отмечается, что каждая вторая компания не старается принимать меры по пресечению трудоголизма среди сотрудников.

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