Опрос «X5 Клуба» показал, что каждый пятый молодой россиянин не проявляет интереса к кулинарному наследию

Согласно исследованию «X5 Клуба», треть молодых россиян (30%) предпочитают просто наслаждаться традиционными блюдами по семейным рецептам, не стремясь научиться их готовить. Каждый пятый респондент вовсе не проявляет интереса к кулинарному наследию, тогда как 36% активно интересуются семейными рецептами и хотят их освоить, написала «Газета.Ru» .

Среди факторов, угрожающих сохранности кулинарных традиций, опрошенные выделили нехватку времени и отсутствие желания у молодежи готовить. Каждый десятый указал на потерю связи между поколениями, а примерно столько же видят причину в росте популярности кафе и ресторанов.

При этом 27% россиян убеждены, что их семейным традициям ничего не угрожает. Советское кулинарное наследие продолжает оставаться основой для многих: оливье и селедка под шубой названы семейными рецептами 34% участников опроса. Четверть опрошенных считают основой своей кухни классические блюда русской национальной гастрономии, а у 32% семей кулинарное наследие сочетает в себе кухни разных стран. Для большинства россиян (60%) главным «секретным ингредиентом» семейных рецептов остаются любовь и хорошее настроение.

В опросе приняли участие более 1000 россиян.