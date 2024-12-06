Опрос ВЦИОМа показал, что в программе долгосрочных сбережений хотят участвовать 22% россиян

Каждый пятый россиянин (22%) хотел бы поучаствовать в государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом говорится в опросе, который накануне провел ВЦИОМ, написал сайт kp.ru .

Еще 17% респондентов сообщили, что скорее всего примут участие в ПДС в течение трех-пяти ближайших лет.

Опрос также показал, что число тех, кто имеет сбережения и планирует участвовать в программе, составляет 23%. Еще у 21% респондентов, планирующих принять участие в ПДС, сбережений нет вовсе.

Каждый седьмой опрошенный россиянин оценил свой достаток в настоящий момент как плохой, отметили сотрудники ВЦИОМа.