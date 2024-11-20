Опрос ВЦИОМа показал, что 79% россиян чувствуют себя счастливыми

Около 79% опрошенных россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми людьми. Об этом говорится в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), написал сайт kp.ru .

Еще 48% респондентов отметили, что считают себя «скорее счастливыми». Аналитики отметили, что индекс счастья, рассчитанный как разность суммы положительных и отрицательных ответов, составил 62 пункта. Это на семь пунктов больше, чем в период трехлетней давности.

Всего в опросе поучаствовали 1600 человек из разных регионов России. Исследование проводили с помощью телефонных звонков.