Опрос ВЦИОМа показал, что 79% россиян чувствуют себя счастливыми

Около 79% опрошенных россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми людьми. Об этом говорится в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), написал сайт kp.ru.
Еще 48% респондентов отметили, что считают себя «скорее счастливыми». Аналитики отметили, что индекс счастья, рассчитанный как разность суммы положительных и отрицательных ответов, составил 62 пункта. Это на семь пунктов больше, чем в период трехлетней давности.
Всего в опросе поучаствовали 1600 человек из разных регионов России. Исследование проводили с помощью телефонных звонков.
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