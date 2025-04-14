Опрос ВЦИОМ показал, что 75% жителей России периодически занимаются спортом

Около 75% жителей России периодически занимаются спортом. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в результате последнего опроса. Так, 30% делают это постоянно, написал сайт kp.ru .

При этом уровень спортивной активности населения не изменился после пандемии, вернувшись к уровню до спада 2021 года. Развитие спорта положительно влияет на здоровье нации и экономику страны, считают 65% опрошенных. Среди тех, кто поддерживает эту точку зрения, больше людей, занимающихся физической активностью.

Самые популярные виды спорта среди жителей России — бег и спортивная ходьба (39%), а также фитнес (30%). Менее востребованы лечебная физкультура, велопрогулки, плавание, силовые тренировки и зимние виды спорта.

Молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет занимаются спортом в полтора раза чаще пожилых. Они отдают предпочтение фитнесу и силовым тренировкам, поскольку придерживаются здорового образа жизни.

Опрос проводился среди 1600 человек старше 18 лет по случайной выборке.