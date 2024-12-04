Опрос ВЦИОМ: каждый третий россиянин ни разу не пользовался нейросетями в 2024 году

Сегодня 63% россиян применяют искусственный интеллект (ИИ) в повседневной жизни. При этом треть опрошенных заявила, что ни разу не обращалась к нейросетям в 2024 году. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, жители России чаще всего пользуются голосовыми помощниками и чатами GPT. Они набрали по 31% соответственно. Еще 19% применяют системы распознавания объектов, 13% выбирают функции «умного дома», а 21% респондентов отдает предпочтение чат-ботам.
В целом больше половины опрошенных (54%) положительно относятся к искусственному интеллекту и воспринимают его как помощника.
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