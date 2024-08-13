Опрос ВЦИОМ: большинство курящих россиян мечтают избавиться от вредной привычки

Около 64% опрошенных россиян-курильщиков рассказали, что мечтают избавиться от вредной привычки. Такие данные опубликовал сайт kp.ru, ссылаясь на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 56% опрошенных, которые являются потребителями систем нагревания табака, также выразили желание избавиться от зависимости. Среди вейперов бросить курить захотели 62% опрошенных.

В исследовании говорится, что в настоящее время табачную или никотиносодержащую продукцию потребляют трое из десяти опрошенных россиян.

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