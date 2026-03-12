Опрос Twinby и CDEK.Shopping: 45% россиянок тратят на подготовку к свиданию от 10 до 50 тысяч рублей

Совместное исследование сервиса доставки товаров зарубежных брендов CDEK.Shopping и сервиса онлайн-дейтинга Twinby показало, что представления мужчин и женщин о расходах на подготовку к свиданию сильно различаются. С итогами опроса ознакомились «Известия» .

По данным аналитиков, 45% российских женщин тратят на подготовку к свиданию от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и больше. При этом большинство мужчин — 70% — считают, что такие сборы обходятся не дороже пяти тысяч рублей.

Главной причиной дополнительных расходов женщины называют желание чувствовать себя увереннее. Так, 37% респонденток отметили, что подготовка помогает им настроиться на встречу.

«Подготовка к свиданию для многих женщин — это не столько про покупки, сколько про психологический настрой», — отметила главный психолог сервиса онлайн-знакомств Twinby Лариса Каравайцева.

Среди основных статей расходов перед свиданием — новая одежда (ее покупают 56% опрошенных), косметика (48%), маникюр и другие бьюти-услуги (41%).