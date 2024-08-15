Опрос центра «Зарплаты.ру»: 47% работодателей не готовы отпускать сотрудников болеть без справки

Почти половина российских работодателей откажутся отпускать своих сотрудников болеть без справки от врача. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования центра «Зарплаты.ру» и группы «Ренессанс Страхование».

Большинство компаний стараются контролировать процесс ухода сотрудников на больничный даже в случае, если человек отпрашивается менее чем на неделю. При этом работники 57% опрошенных организаций вынуждены работать даже после выхода на больничный.

Как сообщил сайт 7Дней, в то же время работодатели стали больше заботиться о здоровье сотрудников. Так, компании начали внедрять ДМС.