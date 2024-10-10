Опрос центра «Позиция»: каждый пятый россиянин считает, что найти хорошее российское вино в магазине сложно

Каждый пятый россиянин считает, что хорошие российские вина практически невозможно найти в магазине. Об этом говорится в опросе, проведенном исследовательским центром «Позиция», написала «Газета.Ru».
Еще 18% респондентов сообщили, что отдельные марки российских вин почти невозможно найти в их городе. Около 86% опрошенных рассказали, что обычно покупают вина в магазинах у дома или же в винных бутиках.
В исследовании также отмечается, что в последнее время каждый третий опрошенный стал меньше покупать импортные вина, отдавая предпочтение российским производителям.
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