Опрос: только 4% россиян верят в возможность достижения бессмертия с помощью технологий

Результаты опроса, проведенного редакцией Новостей, Науки, Hi-Tech Mail и II Международным симпозиумом «Создавая будущее», показали, что 4% опрошенных россиян верят в возможность достижения бессмертия с помощью технологий. Об этом написала «Газета.Ru» .

Значительное число участников (72%) считает, что технологии увеличат продолжительность жизни, хотя 22% не видят в них такого влияния.

Более половины респондентов (53%) видят в медицинских технологиях новые возможности, в то время как 6% опасаются угроз. 39% считают, что технологии несут в себе и возможности, и угрозы.

Так, 55% участников ожидают, что персонализированное лечение принесет наибольшую пользу медицине.

«Генетический анализ позволяет заранее предсказать такие реакции и назначить персонализированную дозу», — подчеркнул сотрудник научно-исследовательского центра LIFT, врач-онколог, кандидат медицинских наук Айрат Билялов.