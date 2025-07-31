Опрос Teamo: почти 40% россиян начинают первое свидание с десерта

На первых свиданиях россияне чаще всего выбирают русскую и европейскую кухню. Об этом сообщил сайт Life со ссылкой на опрос сервиса для поиска отношений Teamo и ресторанного бренда «Перчини». В топе предпочтений — сочные стейки и запеченная рыба.

Гендиректор ресторанов «Перчини» Элеонора Садилова рассказала, что начинать свидание с десерта — новый тренд. Его поддержали 36,6% респондентов.

«Такой подход отражает стремление современных пар к более раскрепощенному общению», — добавила она.

Опрос также показал, что треть респондентов уверенно выбирает то, что хотят, но 30% признаются, что немного волнуются. Традиционные установки о том, кто должен платить, уступают место более гибким моделям, считает CEO сервиса для знакомств Teamo Анна Гришаева.

«Пары предпочитают договариваться на месте — это здоровый подход, показывающий готовность к открытому диалогу», — подчеркнула эксперт.