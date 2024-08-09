Опрос Superjob.ru: 70% россиян предпочитают использовать обеденный перерыв для приема пищи

Специалисты портала Superjob.ru в результате опроса выяснили, каким образом россияне, трудящиеся в офисах, предпочитают проводить свой обеденный перерыв. Результатами поделился «ФедералПресс» .

Так, 70% от числа всех респондентов рассказали, что предпочитают уделить это время приему пищи, еще 18% опрошенных совмещают обед с походом в магазин.

Около 8% женщин отметили, что используют обеденный перерыв для покупок в интернете, 37% работающих россиян предпочитают выходить на прогулку.

Еще 33% респондентов во время обеденного перерыва читают новости и смотрят соцсети, говорится в исследовании.