Опрос Superjob.ru: 45% родителей в Нижнем Новгороде высказались за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет

Аналитики портала Superjob.ru выяснили, что 45% родителей Нижнего Новгорода выступают против доступа в соцсети детям до 16 лет. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

В исследовании говорится, что поводом для опроса стать участившиеся в последнее время инициативы по введению законодательных ограничений для детей и подростков на доступ в соцсети.

Так, 34% респондентов из региона не поддержали инициативу, а 20% опрошенных затруднились с ответом.

Заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин в беседе с журналистами издания назвал любого рода запреты опасной и бесполезной вещью.