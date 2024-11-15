Опрос Superjob.ru: 45% родителей в Нижнем Новгороде высказались за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет
Аналитики портала Superjob.ru выяснили, что 45% родителей Нижнего Новгорода выступают против доступа в соцсети детям до 16 лет. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
В исследовании говорится, что поводом для опроса стать участившиеся в последнее время инициативы по введению законодательных ограничений для детей и подростков на доступ в соцсети.
Так, 34% респондентов из региона не поддержали инициативу, а 20% опрошенных затруднились с ответом.
Заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин в беседе с журналистами издания назвал любого рода запреты опасной и бесполезной вещью.
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