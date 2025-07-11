Опрос SuperJob показал, что почти 40% петербуржцев регулярно ссорятся с коллегами из-за кондиционеров

Исследование, проведенное SuperJob, показало любопытные данные о практике совместного использования кондиционера на предприятиях Санкт-Петербурга. Около трети опрошенных сотрудников испытывают регулярные конфликты на рабочем месте, связанные с регулировкой температурного режима, написала gazeta.spb.ru .

Женщины чаще мужчин подвергаются участию в подобных спорах, составляя основную долю участников конфликтных ситуаций. Анализ возрастной структуры респондентов выявил закономерность: работники старшего возраста (старше 45 лет) вдвое чаще, чем молодежь, участвуют в дебатах о температуре в офисах.

Среди респондентов с высоким уровнем дохода отмечается повышенная чувствительность к условиям микроклимата: более 40% высокооплачиваемых сотрудников признались в участии в спорах о комфорте в помещениях. Между тем, работники с зарплатой ниже средней реже чувствуют потребность вмешиваться в споры о кондиционировании помещений.