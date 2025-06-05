Опрос SuperJob показал, что большинство жителей Петербурга не боятся одиночества

Согласно исследованию, проведенному в Санкт-Петербурге, 71% горожан спокойно воспринимают перспективу одиночества. Из них 29% не видят в этом проблемы, а 42% редко испытывают из-за этого тревогу. Многие рассматривают уединение как возможность для саморазвития и свободы, написала gazeta.spb.ru .

Однако 29% респондентов признались, что не хотят оставаться в одиночестве. Среди них 8% испытывают сильный страх перед этим состоянием, а 21% скорее опасаются его. Основными причинами страха участники опроса назвали боязнь остаться без поддержки в случае болезни или ощущение пустоты без близких.

Женщины чаще мужчин тревожатся по поводу одиночества (32% против 26%). Среди молодежи до 35 лет процент тех, кто не готов к одиночеству, выше, чем среди людей старше 35 лет (37% против 26-27%). Результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, также показывают, что люди с доходом свыше 100 тысяч рублей реже боятся одиночества, чем те, чей заработок составляет менее 50 тысяч рублей (26% против 34%).