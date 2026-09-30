Опрос SuperJob: петербуржцы доверяют коллегам больше, чем начальству и компаниям
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Петербурга. Главной опорой на рабочем месте для горожан оказалась их собственная команда, пишет Piter.TV.
Коллегам доверяют 77% респондентов, компании-работодателю — 68%, непосредственному руководителю — 66%. Управленцы отвечают сотрудникам взаимностью: 80% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.
Исследование выявило гендерный разрыв в вопросах лояльности. Женщины доверяют работодателю больше мужчин (70% против 66%), а на руководство полагаются чаще (67% против 64%). Женщины также чаще демонстрируют абсолютную уверенность в сослуживцах и начальнике — каждая третья опрошенная ответила однозначно положительно. Среди мужчин доля тех, кто безоговорочно доверяет коллегам, составляет 22%, а руководству — 20%.