Опрос SuperJob: петербуржцы доверяют коллегам больше, чем начальству и компаниям

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Петербурга. Главной опорой на рабочем месте для горожан оказалась их собственная команда, пишет Piter.TV .

Коллегам доверяют 77% респондентов, компании-работодателю — 68%, непосредственному руководителю — 66%. Управленцы отвечают сотрудникам взаимностью: 80% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.

Исследование выявило гендерный разрыв в вопросах лояльности. Женщины доверяют работодателю больше мужчин (70% против 66%), а на руководство полагаются чаще (67% против 64%). Женщины также чаще демонстрируют абсолютную уверенность в сослуживцах и начальнике — каждая третья опрошенная ответила однозначно положительно. Среди мужчин доля тех, кто безоговорочно доверяет коллегам, составляет 22%, а руководству — 20%.