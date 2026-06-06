Опрос SuperJob: петербургские школьники предпочли дачу для летнего отдыха

Дача и отдых за городом стали одними из наиболее востребованных форм летнего досуга для школьников Санкт-Петербурга. По данным SuperJob, такой вид отдыха выбрали для 30% детей. Об этом сообщил «Петроград» .

По информации, полученной из пресс-службы SuperJob, поездки на дачу или в деревню этим летом запланированы для 30% школьников из Петербурга. Это второй по популярности формат отдыха после каникул в городе, которые выбрали 33% семей.

Кроме того, 14% детей проведут часть лета в спортивных или оздоровительных лагерях. Отдых на Черном море рассматривают 9% родителей. Путешествия по России выбрали 4% семей, столько же планируют зарубежные поездки. Среди наиболее популярных направлений оказались Турция, Египет и Таиланд.

Также 4% школьников будут посещать пришкольные лагеря. Среди других вариантов отдыха родители упоминали санаторное лечение, туристические походы, поездки к родственникам и участие в профильных мероприятиях.