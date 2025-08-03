Опрос SuperJob: каждый пятый сотрудник офиса негативно относится к камерам на рабочем месте

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди представителей компаний и сотрудников офисов с камерами наблюдения. Исследование показало, что отношение офисных сотрудников к видеонаблюдению неоднозначно. В Санкт-Петербурге, несмотря на распространенность практики, некоторые работники выступают против камер, сообщила gazeta.spb .

По данным аналитиков, видеонаблюдение есть более чем в 60% организаций, участвовавших в исследовании. Большинство офисных сотрудников относятся к камерам спокойно.

Так, 32% респондентов оценили наличие камер положительно, считая их полезными для обеспечения порядка. Еще 43% заявили, что присутствие камер не вызывает у них негативных эмоций.

Однако каждый пятый сотрудник, находящийся под постоянным контролем камер, негативно относится к такому надзору. Среди мужчин мнения о видеонаблюдении более полярные, чем среди женщин.