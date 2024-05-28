Опрос SuperJob: каждый пятый родитель испытывает сильный стресс за ребенка на экзамене

Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что каждый пятый родитель в России испытывает сильный стресс за ребенка на экзамене. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Около 31% родителей отметили, что их состояние перед экзаменами детей достаточно спокойное, еще 46% опрошенных испытывают легкое волнение.
В исследовании подчеркивается, что за последние 14 лет число родителей, которые сильно волнуются за детей, снизилось более чем в 1,5 раза. В 2010 году о серьезных переживаниях перед ЕГЭ рассказывал каждый третий респондент.