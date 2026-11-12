Опрос SuperJob: для 87% молодых людей из Петербурга пол руководителя не имеет значения

Для значительной части работников Санкт-Петербурга пол начальника перестал быть определяющим фактором. Безразличие к гендеру руководителя выразили 66% мужчин и 73% женщин, сообщает Piter.tv со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob.

Отдельные группы респондентов все же демонстрируют предпочтения. Видеть во главе коллектива мужчину хотели бы 26% опрошенных мужчин и 17% женщин. В пользу женского руководства высказались 8% мужчин и 10% женщин, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Особенно ярко тенденция к нейтральности проявляется среди молодежи: для 87% молодых людей до 25 лет пол руководителя не имеет значения, среди девушек этого возраста аналогичный показатель составил 76%.

Анализ данных выявил и другие закономерности. Уровень образования коррелирует с отношением к гендеру начальника: респонденты с высшим образованием чаще склоняются к тому, что руководителем должен быть мужчина, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования преобладает позиция «неважно, кто возглавляет коллектив».

Зависимость прослеживается и в разрезе доходов. Сотрудники с ежемесячной зарплатой до 100 тысяч рублей заметно чаще заявляют, что им безразличен пол руководителя, в сравнении с теми, чей доход превышает эту отметку.