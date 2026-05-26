Опрос SuperJob: большинство работающих жителей Петербурга планируют взять отпуск летом 2026 года

Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство работающих жителей Санкт-Петербурга планируют взять отпуск летом 2026 года. Чаще всего горожане выбирают внутренний туризм, отдых дома или на даче, написал «Петроград» .

Летний отпуск запланировали 63% опрошенных петербуржцев. Каждый четвертый собирается путешествовать по России, еще 18% проведут время дома, а 14% выбрали дачу или деревню, сообщили аналитики SuperJob.

Женщины чаще мужчин предпочитают внутренний туризм, тогда как мужчины нередко остаются без отпуска. Среди молодых горожан до 35 лет оказалось больше тех, кто вообще не планирует отдых летом. При этом люди старшего возраста чаще выбирают поездки по России и дачный отдых.

Зарубежные путешествия летом планируют только 5% петербуржцев. Чаще всего такие поездки выбирают жители города младше 35 лет и люди с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый представитель этой категории заявил, что собирается за границу.

Авторы исследования также выяснили, что часть горожан готова брать кредиты ради отпуска. В 2026 году заем на летний отдых планируют оформить 4% путешественников. Среди тех, кто собирается за рубеж, доля таких респондентов оказалась выше.