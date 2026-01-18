Опрос SuperJob: большинство петербуржцев продолжают работать, несмотря на простуду

Сервис SuperJob выяснил, что за последний год 51% работающих жителей Санкт-Петербурга приходили на работу, будучи нездоровыми. Женщины делали это чаще — 55%, в то время как среди мужчин таких случаев было 47%, написал «Петроград» .

Люди с высшим образованием выходили на работу больными чаще, чем те, кто имеет среднее профессиональное образование. Кроме того, среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, на работу с недомоганием приходили в 56% случаев. Среди же тех, кто получает свыше 150 тысяч рублей, этот показатель составляет 46%, сообщила пресс-служба сервиса SuperJob.

Стоит отметить, что максимальный размер выплаты по больничному листу в 2026 году достигнет 6827 рублей. При этом работодатели не доплачивают сверх этой суммы в 73% компаний. Лишь в 7% фирм доплачивают до среднего заработка, а до полного оклада или фактической зарплаты — в 2% каждая.