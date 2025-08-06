Опрос SuperJob: 85% студентов из Петербурга сообщили, что стремятся сочетать учебу и работу

Большинство студентов дневных отделений вузов в Санкт-Петербурге считает важным совмещать учебу с работой. Исследование сервиса SuperJob показало, что 85% студентов уверены в необходимости трудиться во время обучения. С результатами опроса ознакомился сайт Petrograd.ru .

По данным аналитиков, 44% респондентов заявили, что готовы рассмотреть любую сферу деятельности, а 41% хочет работать по специальности. Интересно, что родители студентов и абитуриентов 2025 года чаще поддерживают идею работы по специальности — 32% против 26%, которые считают подходящей любую занятость.

Лишь 9% студентов полагают, что нужно сосредоточиться исключительно на учебе. Среди выпускников дневных отделений вузов 31% считает, что студенты должны посвящать все время учебе. Мнения о том, где работать студентам, разделились почти поровну: 28% за работу по специальности, 27% за любую занятость.