Опрос SuperJob: 85% россиян поддерживают запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет | 360°

Общество 15 мая 2024, 12:01 Опрос SuperJob: 85% россиян поддерживают запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет

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Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, что 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков. Об этом написал RT.

Против запрета выступили лишь 8% респондентов. Причем женщин, поддерживающих запрет на продажу, оказалось на 7% больше, чем мужчин.

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По мнению опрошенных, энергетики представляют опасность для здоровья, в частности для сердца и сердечно-сосудистой системы, поэтому их не следует продавать подросткам.