Опрос SuperJob: 8% петербуржцев признались, что им тяжелее всего общаться с бухгалтерами

Специалисты провели опрос среди жителей Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, с какими коллегами им труднее всего обсуждать рабочие вопросы. Результаты оказались довольно любопытными, написал «Петроград» .

Согласно данным, опубликованным SuperJob, 8% респондентов признались, что им тяжелее всего общаться с бухгалтерами. Еще 6% опрошенных назвали самыми «трудными» коллегами менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию. А 5% выделили IT-специалистов.

При этом каждый третий участник опроса отметил, что не сталкивался с проблемами в общении с коллегами, а 5% считают, что многое зависит от характера человека, а не от его должности.