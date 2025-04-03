Опрос SuperJob: 59% жителей Петербурга считают идеальным руководителем мужчину

Опрос SuperJob показал, какие начальники нравятся жителям Санкт-Петербурга. Большинство опрошенных (59%) считают идеальным руководителем мужчину. Начальницу-женщину хотели бы видеть 20% респондентов. При этом женщины восхищаются коллегами-женщинами чаще мужчин (31% против 13%), написал «Петербургский дневник» .

Так, 20% участников опроса не смогли определиться с предпочтениями. Они отметили, что женщины-начальницы эффективнее в ситуациях, требующих внимания к деталям, а мужчины лучше справляются с оперативными задачами.

Идеальный возраст руководителя зависит от возраста сотрудников: для молодежи до 24 лет это человек чуть старше 40, работники 25–35 лет предпочтут начальника около 43 лет. Сотрудники 35–45 лет видят идеального руководителя в возрасте 45–46 лет, те, кому 45–50 лет, хотят работать с ровесниками. После 50 лет лучшие руководители, по мнению опрошенных, немного младше своих подопечных.